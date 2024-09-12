拜登：正在研究是否允許烏克蘭使用長程武器打擊俄羅斯

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-12 09:56

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當被問及美國政府是否會解除烏軍在烏克蘭戰爭中使用長程武器的禁令時，美國總統拜登周二（10 日）說，「正在研究這個問題」。

據《路透社》報導，拜登周二表示，正在研究是否允許基輔使用長程武器打擊俄羅斯境內目標的問題。

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烏克蘭總統澤倫斯基一再呼籲西方國家取消限制，如此烏軍就能夠襲擊俄羅斯境內的機場、彈藥庫、指揮中心，提高莫斯科的戰爭成本。

美國政府一直不願向烏克蘭提供或批准烏克蘭使用可能打擊俄羅斯境內目標的武器，擔心此舉會引發衝突升級。

美國國務卿布林肯周二也暗示，美方將就烏克蘭對俄羅斯使用西方國家長程武器的問題舉行會談。

據《彭博》報導，布林肯周二在倫敦與英國外交大臣拉米舉行聯合記者會，他表示：「我方會關注、傾聽」烏克蘭有關取消長程飛彈使用限制的要求，這番話暗示美方對改變立場持開放態度。

在布林肯出訪基輔前，一些資深眾議院共和黨議員致信拜登，敦促他取消對烏克蘭使用長程武器的限制，並允許烏軍打擊俄羅斯境內目標。這封信函的落款日期是周一。

上周《路透社》披露，美方接近達成向烏克蘭提供長程武器的協議，但基輔需要等待幾個月，因為美國在發貨前，要先解決技術問題。