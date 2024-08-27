俄羅斯對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲 15個州能源設施遭受重大打擊

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 18:00

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烏克蘭表示，俄羅斯周一（26 日）發動開戰以來最大規模空襲，攻擊大半個烏克蘭，瞄準電廠、水庫等能源基礎設施，15 個州能源設施遭受重大打擊。

根據烏克蘭空軍的說法，俄羅斯周一上午對烏克蘭發射 127 枚飛彈，出動 109 架伊朗設計的「見證者」（Shahed）無人機，這是戰爭爆發以來俄軍最大規模空襲。

俄軍使用精準遠程空基和海基武器，以及攻擊無人機，襲擊烏克蘭 15 個州，主要針對關鍵民用基礎設施和能源系統。空襲目標是基輔、文尼察、日托米爾、赫梅利尼茨基、第聶伯羅彼得羅夫斯克、波爾塔瓦、尼古拉耶夫、基洛沃赫拉德、敖德薩州的變電站。

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烏克蘭各地能源基礎設施均遭到破壞，導致大規模停電停水。總統辦公室顧問米洛瓦諾夫在周一晚間表示，基輔水電站的一座大壩被擊中。他還在社交平台 X 上貼出俄羅斯飛彈和無人機的攻擊路線圖。

烏克蘭最大民營能源公司 DTEK 表示，各地被迫緊急停電，包括首都基輔的幾個地區。DTEK 宣布周二將在基輔、敖德薩、頓涅茨克、第聶伯羅彼得羅夫斯克州輪流停電，以穩定電網。

烏克蘭表示，今年 3 月以來，俄國加強對電廠的攻擊，目的是在最需要暖氣的冬季，讓民眾無電可用。