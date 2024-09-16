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中信金公開收購新光金案緩議 金控三角戀發聲明了

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-16 23:22

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中信金公開收購新光金案緩議 金控三角戀發聲明了。(鉅亨網資料照)

金管會今 (16) 日由副主委邱淑貞出面宣布，不同意中信金公開收購新光金申請案，台新金 (2887-TW)、新光金 (2888-TW)、中信金 (2891-TW) 三家金控陸續發布聲明。

台新金表示，感謝主管機關作出明智的決定，維護金融市場秩序，並在此籲請雙方公司股東一起支持台新新光併，與我們一起走完成功的最後一哩路，共同成就未來更好更具規模的金控版圖，共創新時代。


中信金聲明指出，有關於 16 日金管會宣布中信金申請投資新光金案予以緩議，中信金對此表示感到遺憾，尊重主管機關決議。

新光金方面，則提出 2 點聲明，首先，對於金管會基於健全金融機構業務經營、維持金融穩定及促進金融市場發展，緩議中信金申請投資新光金案，公司予以尊重。

其次，新光金與台新金的合併案，自始至終將企業長期穩定發展放在首位，一切依法依規，並從各方利害關係人權益、雙方企業文化融合、業務互補及整合綜效等因素綜合考量，維護股東、員工、客戶利益，實現企業永續價值，後續仍將依相關法令辦理。

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