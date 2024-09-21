不確定因素消弭！台股市值重回70兆元 Q4迎旺季戰前高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-21 12:30

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美國聯準會敲定降息 2 碼，帶動資金回流亞股，台股多方氣盛，連 2 日上漲順利回補月初的向下跳空缺口，單周漲幅達 1.84%，市值重回 70 兆元大關之上。投信法人指出，低利率及溫和通膨環境更有利於投資市場，股債資產後市可期，台股方面，第 4 季在傳統消費旺季、外部不確定因素持續消除下，有機會走揚並挑戰前高。

PGIM 保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，聯準會本月無懸念降息，但因為美國經濟多項指標差異大，經濟衰退疑慮聲音仍存，因此未來美國勞動市場數據變化具指標意義，特別是之前市場擔心觸發薩姆法則，包括美國失業率、職缺、申請失業救濟金等數據皆為觀察重點。

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柯鴻旼指出，接下來引領台股多頭攻勢，仍以 AI 題材為主，包括輝達的 GB200 出貨已確立，生成式 AI 的發展也將從訓練 AI 轉為推論 AI，有利於應用面的擴展。

至於消費性電子產業方面，柯鴻旼認為，雖然今年有 AI 相關消費性電子產品上市，但買氣尚未發酵，該狀況已反映於相關個股股價，也讓廠商庫存水位來到健康水準，目前市場在等待明年上半年全球在 AI PC、AI 手機的需求有望出現明顯成長，進一步帶動相關供應鏈表現。

觀察內外資法人動向，柯鴻旼分析，今年截至 9 月中旬以來，即使外資站在賣方，但投信法人同期的買超金額已超越外資，且對比台股指數這波漲幅來看，台股 ETF 資金流已明顯成為不可忽視之多方力道，除了有助於降低台股波動幅度，也讓台股中長期價值得以彰顯。

日盛投信台股投資研究團隊則表示，因 AI Server 供應鏈下半年開始進入出貨旺季，基本面相對較佳；根據 TrendForce 最新調查，晶圓代工產業營運即將全面回溫，受惠 AI 需求增溫，加上汽車、工控落底反彈，2025 年將重啟零星備貨，預估 2025 年晶圓代工產值將年增 20%。

日盛投信台股投資研究團隊進一步指出，晶圓代工、半導體設備、PCB/CCL、高速傳輸、 AI PC/ 手機相關零組件、電子紙、IC 通路、低軌衛星、金融、紡織、風電等族群，都是投資人可持續關注的類股。