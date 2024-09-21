盤中速報 - Bonfida大跌16.43%，報0.34美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-21 00:05
Bonfida(FIDA)在過去 24 小時內跌幅超過16.43%，最新價格0.34美元，總成交量達0.94億美元，總市值0.30億美元，目前市值排名第 212 名。
近 1 日最高價：0.41美元，近 1 日最低價：0.32美元，流通供給量：137,170,406。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+61.72%
- 近 1 月：+47.30%
- 近 3 月：+25.22%
- 近 6 月：-29.44%
- 今年以來：+7.21%
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