退休生活更「金」彩！兆豐邀理財達人盧燕俐 傳授穩健退休理財術
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-21 03:55
兆豐銀行昨 (20) 日在台中舉辦「投資驅動力 財富新曙光」論壇，由兆豐銀行副總經理陳建中偕同專家學者為客戶提供投資及退休理財規劃建議。同時邀請理財專家盧燕俐和資深旅遊節目主持人李秀媛，分享在理財與旅遊方面的實務經驗，讓與會 250 位貴賓在午後時光，增長理財知識，更拓展旅遊視野。
兆豐銀行表示，身為全球經濟領頭羊的美國受到高利率環境的影響，經濟成長速度放慢，加上 11 月正逢美國總統大選，導致近期市場波動度大增，不過根據歷史數據顯示，總統任期的第四年是股市表現最強勁的年份之一，且選後 12 個月正報酬機率也相對高。
考慮到中長期 AI 人工智慧的發展趨勢明確，兆豐銀行相對看好美、日、台股後市表現；債市方面，市場普遍預期聯準會貨幣政策轉為寬鬆，通常能為債券價格帶來一波漲勢，故投資組合的核心建議聚焦在評等較高的投資等級債，搭配中長期前景佳的科技類股進行衛星布局。
本次論壇也特別邀請到不同領域的專家，帶來精采的分享。其中，理財專家盧燕俐針對退休理財、AI 浪潮及美國降息的影響等熱門市場議題，分享自身投資觀點，為現場貴賓帶來全新的投資視野，為因應高齡化社會來臨，兆豐銀行也提供免費的退休健診服務，透過專業的財務分析，協助客戶打造個人化退休理財規劃建議；旅遊達人李秀媛則分享她在馬丘比丘、納茲卡線等古蹟探訪，深入的的喀喀湖，與當地農婦互動的有趣經歷，讓現場貴賓彷彿跟著她一同感受南美洲的異國風情。
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