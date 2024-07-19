最熱銷平價咖啡CITY CAFE滿20周年 統一超提5大元素拓新里程碑

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-19 19:20

統一超 (2912-TW) 今 (19) 日宣布，CITY CAFE 自 2004 年開賣至今滿 20 年，已成為全台消費者飲用頻次最高的平價咖啡，且連續 20 年均呈現業績成長，迎來未來 20 年，將以品牌、咖啡、城市、陪伴、20th 為核心元素持續發展。

統一超說明，咖啡已成為主流飲品，而現煮咖啡市場不斷變化，7-ELEVEN 為創造更多型態豐富且美好的消費體驗，從嚴選生豆、在地烘焙、機器設備整新、淨化水質、專業服務訓練、豐富視覺、訴求感性、整合傳播等八大元素，用心做好每杯 CITY CAFE。

統一超強調，最具差異做法在於專業團隊從前端的生豆挑選、進口、烘焙、拼配等，層層把關， 2020 年更添用巴西莊園豆 ，20 年來保持現煮咖啡領先者地位，更透過多元品牌聯名、周邊價值營銷，讓咖啡成為消費者生活日常，並與不同年代消費者一同成長。

統一超觀察，目前購買拿鐵和美式占比 4 成、4 成，另外 2 成為風味飲，由此顯示消費者對風味飲需求逐漸增加，其中 2018 年首度推出的西西里風檸檬咖啡系列，3 年銷售成長近 1 倍，而在咖啡嗜好者增加下，2021 年首度推出的濃萃系列去年業績成長 6 成。

展望後市，統一超 CITY CAFÉ 將強打超商通路最完整拿鐵結構飲品，也將推出 20 週年品牌杯。