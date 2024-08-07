年度永續盛會 統一超打造最大規模體驗場域

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-07 13:44

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2024 第三屆亞太永續博覽會以「潮 ‧ 永續」為主題，匯聚上百家產官學單位和企業品牌齊聚，打造出年度最大永續盛會，將在 8 月 8 日至 10 日於台北世貿一館永續展演，其中，統一超 (2912-TW) 旗下關係企業 7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手聯展，打造出單一企業規模最大永續生活體驗場域。

去年 7-ELEVEN 首次參加亞太永續博覽會，吸引超過 3 萬人到訪體驗，隨著生活永續已成日常，統一超關係企業中與消費者日常最貼近的 7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手共展，各自展演永續主題。

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7-ELEVEN 今年以「日常碳」為策展主題，提出永續綠生活指引，讓消費者到 7-ELEVEN 滿足日常生活需求的同時，也能參與低碳生活。

7-ELEVEN 提前法規開始推動不主動提供一次性塑膠吸管、推廣重複使用提網、自備飲料杯等，統計去年減少一次性飲料杯堆疊的高度就等同於 3.1 萬座的 101 大樓。

7-ELEVEN 透過「i 珍食」系統提高食物食用量，目前共超過 500 種鮮食品項加入即期優惠折扣，去年共 6000 萬個行動支持 i 珍食。

7-ELEVEN 架構高效智慧回收機超過 200 台，成為日常便利回收系統，消費者可自主將廢電池、透明寶特瓶投入回收，提供 OPENPOINT 點數獎勵回饋，累計已回收 1700 萬瓶寶特瓶、540 萬顆廢電池。