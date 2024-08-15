兆豐銀與中華電信聯手讓你暢遊省荷包 結匯1萬元享國際漫遊優惠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-15 17:55

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民眾出國旅遊持續熱絡，兆豐銀行與中華電信兩大市場龍頭聯手，即日起到 2025 年 2 月 14 日，只要在兆豐銀行個人行動銀行、網路銀行、線上結匯網頁等線上通路，以新台幣購買外幣單筆金額達新台幣 10,000 元以上者，即可獲得中華電信國際漫遊指定方案優惠折扣，讓民眾出國輕鬆又節省荷包，活動詳情參閱兆豐銀行網站。

根據觀光局官網第一季國人出入境資料統計，國人出國目的地首選仍為日本、韓國、中港澳及東南亞等亞洲國家。本次漫遊優惠國家除了涵蓋這些熱門旅遊國家，還包含全球通方案優惠，讓所有旅客至不同國家都能暢行無阻。

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兆豐銀行此次與中華電信的合作，不僅是兆豐銀行一貫致力於提升客戶體驗的體現，也是對未來金融與旅遊服務跨領域結合的一次探索。兆豐銀行表示，此次活動結合雙方優勢，為客戶提供更加便捷、優惠的服務，期待能讓民眾出國旅遊更加盡興。

兆豐銀行長期致力於提供多元的金融服務，近年來更積極投入數位轉型，透過線上金融服務提供客戶便利的金融體驗，此次與中華電信合作，更是兆豐銀行跨領域合作的具體成果，兆豐銀行表示，未來將持續與各領域夥伴合作，陪伴客戶人生的每個精彩瞬間。