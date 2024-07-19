南僑旗下皇家可口在台IPO案正式啟動 凱基證券奪主辦承銷

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-19 09:57

南僑 (1702-TW) 在經今年股東會通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃 IPO 案，正式啟動，由凱基證券任主辦券商，並將在第四季登錄興櫃交易，皇家可口的此一 IPO 如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的控股公司。

南僑手中控有生產油脂產品的上海南僑食品已於 2021 年 5 月完成在上海 A 股 IPO，南僑股東會並通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃案。

南僑 2023 年營收達 226.8 億元，年增 10.74%，其中由南僑控有生產杜老爺冰淇淋的皇家可口公司營收達 21.85 億元，年增 11.6%，皇家可口公司此一營業規模也足以向資本市場邁進，一旦獲准 IPO，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的 T+T+A 控股公司。

由南僑控有生產杜老爺冰淇淋、急凍熟麵的皇家可口公司營收達 21.85 億元，年增 11.6%，其中並以冰品的營收成長幅度最大 ，目前股本 7 億元的皇家可口公司 2023 年稅後純益約 3.5 億元，每股純益達 3.6 元。皇家可口公司此一營業規模也足以向資本市場邁進，一旦 IPO 案獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的 T+T+A 控股公司。

同時，皇家可口公司目前手中持有約 4.6 萬張的南僑股權，持股比例約 18%。而南僑對皇家可口公司目前持股比重達 99.65%%，將對南僑股東及推薦券商以每股 61 元釋出股權至低於 70%，以符合 IPO 的規定，並預計在第四季登錄興櫃交易，預計 2025 年正式 IPO 掛牌交易。