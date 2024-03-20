公股金控之冠 合庫銀行中小企業融資業務獲6獎座肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-20 19:37

合庫銀行向來關心與支持中小企業的發展，為持續及強化提供中小企業需要之最佳融資服務，積極善用中小企業信用保證基金信用保證機制，辦理中小企業融資績效卓越。112 年度合庫銀行對中小企業放款金額持續成長，截至 112 年 12 月底中小企業放款餘額新臺幣 8,310 億元、戶數 71,252 戶，較 111 年底金額增加 15.18 億元、戶數增加 328 戶，對中小企業放款貢獻度於全體銀行間名列前茅。

自 109 年起全球經濟受新冠肺炎疫情影響，中小企業面臨劇烈衝擊，合庫銀行秉持「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」之理念，善用最多國內營業據點優勢，內部凝聚共識團結合作、共體時艱，並搭配中小信用基金保證機制，積極協助受疫情影響之企業獲得紓困資金；另因應中美貿易戰，臺商轉移生產基地回臺投資，帶動中小企業大幅擴充產能，在興建廠房及購置機器設備部分，亦善用中小信保基金推出之各項保證專案以彌補其擔保率不足，爰獲中小信保基金頒發六大獎項予以肯定。

合庫銀行以穩健服務熱忱精神，協助企業取得資金，同時積極辦理各項政策性融資及「六大核心重點產業」政策貸款，112 年 12 月底放款餘額達 6,550 億元，服務六大核心重點產業業者近 2 萬戶，市占率第二。

合庫銀行積極落實綠色 (永續) 金融，配合政府之 2050 年淨零路徑目標，提出多項符合「能源轉型」、「產業轉型」政策之優惠專案貸款，例如打造零碳能源系統之再生能源發電設備貸款 (包含太陽光電發電設備貸款及生質能源發電設備貸款)、提升能源系統韌性之儲能設備貸款、輔助「產業轉型」的 ESG 機器設備貸款及鼓勵企業重視永續發展的「永續連結貸款專案」等。

此外，合庫銀行為深耕在地客戶，今（113）年持續於全國各地舉辦 6 場「工業區巡迴講座」，並以「全球經濟剖析」及「工業區轉型再造」為主題，為企業分析當前全球經濟局勢及工業區立體化之趨勢。