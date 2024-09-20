央行第七波信用管制今生效 營建股盤中重挫逾7%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-20 12:38

‌



台灣央行 19 日第七波打房祭史上最嚴信用管制措施，並自今 (20) 日生效，其中包括名下有房無房貸的民眾，申請第一套房貸無法使用寬限期，最重的就是第二套房貸全台適用房貸上限 5 成，加上央行總裁會後聲明態度堅定，今日開盤後台股大漲 100 餘點，不過營建股盤中下挫逾 7%，顯示市場對於第七波選擇性信用管制很有感。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行的第七波選擇性信用管制措施，對於換屋族影響甚鉅，全國一致適用第二套房貸成數最多 5 成，等於買房子要拿一半現金出來，對於換屋族資金會形成考驗，尤其前幾年房市景氣狀況不錯，有些購屋人去買預售屋一買好幾戶，或者跟著科技業下去投資的，勢必得先想辦法應對，從營建類股投資人用錢投票就可看出，這次信心面與實質面恐怕都有影響。

‌



台股集中市場營建類股指數，8 月 1 日一度寫下 714.69 的波段新高，不過後來房貸之亂發酵，加上央行喝咖啡後與昨天的央行理監事會議第七波選擇性信用管制，今天開盤後營建類股一度重挫 6% 並擴大跌幅到超過 7%，兩個月不到類股指數大幅修正約 16%，雖然市場有一說房貸不好貸可以先買預售，但從代銷股也呈現大幅修正來看，市場資金似乎對此說法並不買單。