【量大強漲股整理】聯準會降息後台股連二日噴出，Q4主流股已呼之欲出?

鉅亨研報 2024-09-20 17:38

‌



加權指數，今日開高震盪，終場上漲 116.73 點，收在 22159.42 點，成交量 4614 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 237.88 億，投信買超 32.56 億，自營商賣超 0.65 億，三大法人合計買超 269.9 億，其中，投信連 25 買，累計 1098.63 億。

‌



美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.26%，標普 500 指數上漲 1.7%，納指上漲 2.51%，費半上漲 4.27%，美國初領失業金人數 21.9 萬，明顯低於預期 23 萬人，就業市場穩健，大幅緩解市場對勞動市場的擔憂，再加上美國財政部長葉倫週四表示，聯準會週三降息 2 碼的決策，對經濟來說是十分正面的訊號，反映央行有信心通膨可以逐步回落至 2% 目標，同時維持就業市場穩定的重要性；(NVDA-US) 輝達，上漲 3.97%，收在 117.87 美元，華爾街分析師認為，根據本益成長比 (PEG)，輝達目前股價非常具有吸引力；台股 ADR 全數反彈，(TSM-US) 台積電 ADR，大漲 5.34%；(ASX-US) 日月光 ADR，上漲 4.37%；台股方面，加權指數，盤中上漲逾 300 點，來到 22354 點，重新站上季線，但盤中小幅拉回，終場上漲 116.73 點，收在 22159.42 點，加權指數已經連 2 漲，降息行情正式啟動，資金動能充足下，短期有望繼續上攻，重新站上季線；下周關注焦點，台灣時間 9 月 27 日晚上 8 點半，美國將公布 8 月個人支出 ( PCE ) 年增率，市場預期值為 2.33%，前值 2.5%。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.35%，收在 973 元，台積電先進製程接單持續發威，帶領全球晶圓代工業向前衝，預期明年全球晶圓代工產值有望年增逾二成，增幅為三年來最高；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.28%，收在 177 元，繼中國大陸與印度之後，鴻海也開始在巴西生產 iPhone 16，這是歷來第一次蘋果新機發售初期就在南美洲生產，有助突破巴西高關稅障礙，擴大新機銷售，並避開地緣政治因素可能帶來的供應鏈紛擾，鴻海集團也藉此擴大全球 iPhone 生產能量，打造全方位的電子代工生產基地；(2454-TW) 聯發科，上漲 0.45%，收在 1125 元，聯發科新款高階旗艦手機晶片天璣 9400 有望在 10 月亮相，採用 3 奈米製程，市場傳聞時間將是 10 月 9 日，而法人機構預估，聯發科今年每股獲利上看 66.1 元。

今日盤面焦點為面板級扇出型封裝 (FOPLP) 概念股，FOPLP 有望接棒台積電 CoWoS，能夠透過「方形」基板進行 IC 封裝，可使用面積可達「圓形」12 吋晶圓的 7 倍之多，達到更高的利用率；(3663-TW)鑫科，上漲 2.02%，收在 96.1 元，針對 FOPLP 領域，鑫科也看下半年出貨倍增，後市持續受惠半導體領域長期需求，有望帶動營運維持向上；(8064-TW)東捷，上漲 5.31%，收在 61.5 元，東捷在半導體先進封裝領域，推出一系列解決方案，包括開發重佈線（RDL）雷射線路修補設備，並搭載自動光學量測，以快速自動化且精準量測，修復 RDL 金屬極光阻線路，營收成長可期；(3580-TW)友威科，亮燈漲停，收在 114 元，CoWoS 製程積極擴產，以及面板級扇出型封裝客戶持續下單挹注下，成功拉升半導體客戶設備訂單需求，一舉讓半導體產業貢獻營收占比超過七成，展現轉型成效；(1711-TW)永光，上漲 5.19%，收在 28.4 元，傳出永光打入 (3481-TW) 群創面板級扇出型封裝（FOPLP），股價伴隨營運轉機發酵，逆勢攀揚。

車用零組件需求提升，有利族群股價上漲，汽車零組件大廠 (1319-TW) 東陽，盤中大漲逾 6%，收在 113 元，再創波段新高，8 月營收 21.27 億，年增 2.4%，創下同期新高，累計前 8 個月營收 165 億，年增 9%，也創下同期新高，自從保險公司 STATE FARM 大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後，北美 AM 市場需求就開始明顯成長，東陽多數產品都有獲得美國 CAPA 認證，未來將會陸續貢獻營收；

(2233-TW) 宇隆，再創波段新高! 來到 180 元大關! 宇隆自有品牌 TUF ONE 行星減速機將跨入 AI 領域應用，尤其是工業 4.0 & 智慧工相關應用需求，也可結合 AI 技術應用於人形機器人，目前已進入少批量客製化生產階段，未來有望全面擴大營收，2024 年 6 月斥資 10 億打造的台中新廠正式啟用，可提高生產量能 3 倍，不僅可滿足醫療、汽車、高階自行車等多元產業需求，進而爭取全球訂單，而且自有品牌 TUF ONE 行星減速機專用高端生產設備也將開始進場，近期自行車產業復甦腳步明顯加快，多元產業布局效益將會開始顯現，並持續貢獻營收。

工具機公會表示，工具機和精密零組件有望在半導體、AI、機器人等產業擔綱關鍵角色，(6609-TW) 瀧澤科，上漲 1.47%，收在 89.9 元，作為精密工作母機及 PCB 鑽孔機的製造廠，瀧澤科的營運穩定，在市場需求蓬勃的背景下，展現出良好的成長潛力；(4583-TW) 台灣精銳，上漲 1.48%，收在 754 元，台灣精銳目前是亞洲唯一能自主研發並生產高精度伺服馬達行星齒輪減速機的企業，全球頂尖製造業者自動化工廠開始轉型為智慧工廠，精密行星減速機廣泛運用在各產業智慧工廠的協作機器人，(AMZN-US) 亞馬遜，物流倉儲需求持續增加，市場傳出台灣精銳有望成功打進亞馬遜供應鏈，增添全新動能，此外，台灣精銳轉投資的日月千禧酒店，今年整體營運穩定成長，法人預期今年下半年營運將會優於上半年，全年營收和獲利將會雙雙成長；(4563-TW) 百德，下跌 2.52%，收在 116 元，百德主要產品是 CNC 工具機，並以 QUASER 品牌行銷全球，近年積極跨足航太、半導體、氫能和醫療 4 大全新領域，隨著產品持續切入不同客戶，將會明顯貢獻營收，目前在手訂單約為 20 億，累計前 8 個月 EPS 2.38 元，已經明顯超越去年 EPS 2.38 元，法人預估，2024 年 EPS 將高達 3.8 元，年增 88%。

Q4 主流股可鎖定誰?

影片中分享給你知道

https://youtu.be/xj4--EWHZ3U

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

9/20 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(1776-TW) 展宇

(1725-TW) 元禎

(4989-TW) 榮科

(2351-TW) 順德

(6405-TW) 悅城

(1727-TW) 中華化

(3167-TW) 大量

(2495-TW) 普安

(9938-TW) 百和

(4722-TW) 國精化

(3040-TW) 遠見

(3715-TW) 定穎投控

(4746-TW) 台耀

(9910-TW) 豐泰

(1319-TW) 東陽

(1524-TW) 耿鼎

9/20 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(4722-TW) 國精化

(5210-TW) 寶碩

(3615-TW) 安可

(6506-TW) 雙邦

(5340-TW) 建榮

(6664-TW) 群翊

(4716-TW) 大立

(4711-TW) 永純

(4542-TW) 科嶠

(5481-TW) 新華

(3580-TW) 友威科

(1569-TW) 濱川

(3492-TW) 長盛

(3227-TW) 原相

(3491-TW) 昇達科

(3689-TW) 湧德

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/9cyliMq

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師