外資買超269億元連2買 敲進新光金逾9萬張最多

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-20 20:00

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台股今 (20) 日收漲 116 點，三大法人合計買超 269.79 億元，外資買超 237 億元，持續圍繞在新光金三角戀，大買新光金 9 萬多張，也買超中信金逾 4 萬張，但賣超台新金 5 萬多張；外資也大買面板雙虎、台積電等。

三大法人來看，外資今日買超 237.88 億元、連二買；投信買超 32.56 億元，則為連 25 買，連買金額來到近 1070 億元，自營商轉賣超 0.65 億元，三大法人合計買超 269.79 億元。不過，外資期貨淨空單增加 894 口，來到 3.19 萬口。

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外資買超新光金 9.21 萬張、中信金 4.27 萬張，另有玉山金 1.41 萬張、國泰金 8326 張、富邦金 7928 張；電子股有面板雙虎群創 3.9 萬張、友達 9564 張，以及台積電 1.94 萬張、南亞科 1.02 萬張、華星光 8041 張。

傳產股方面，外資買超長榮航 1.66 萬張及亞泥 8495 張等較多；ETF 有元大台灣價值高息 (00940)1.27 萬張、復華台灣科技優息 (00929)1.2 萬張、復華富時不動產 7711 張、國泰 20 年美債 7629 張等。

外資賣超最多的是台新金 5.84 萬張、再來有興富發 1.3 萬張、南港及潤泰新各逾 6200 張、日月光投控 6167 張、建漢 5725 張、中租 - KY 5530 張、東台 5358 張、上曜及炎洲各近 5200 張。