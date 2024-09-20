研勤旗下發霸進軍加盟展 兩大廣告機款拓店家滲透率

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-20 15:35

‌



國內人臉辨識領導品牌研勤 (PAPAGO!)(3632-TW) 旗下子公司 FarBar 發霸科技，自今 (20) 日起參與全台規模最大的 2024 台北國際連鎖加盟展，展示今年多項新產品，包括高亮度 3 系列機款、Farllow Me 旋轉式廣告機，目標隨著加盟實體店家的成長，快速加大銷售力道。

發霸是多媒體廣告串流平台技術的領導業者，琪亞廣告機和數位電子看板產品已廣為各大企業、品牌、公家機關用來資訊公告和行銷廣宣。

‌



此次發霸看準加盟業主行銷的殷切需求，同步升級軟硬體設備，其中，今年推出的最新高亮度 3 系列廣告機，分別為櫥窗、LightBar、戶外防水系列，最大特色為螢幕亮度高達 2000 cd/m²，在強光下仍能顯示清晰影像，明顯優於電視和一般螢幕。

發霸進一步說明，高亮度 3 系列的區分在使用場域，櫥窗系列適合設置在面向外來光線照射的玻璃櫥窗內；具 70 度寬溫技術，能適用更嚴苛環境，螢幕正面防水、背部防潑水的 LightBar 系列，則適合應用在騎樓或有屋簷的建築下方；而戶外防水系列完全能置身日曬雨淋的環境，含智能散熱系統，全機防水，綁定手機 LINE Notify 還可即時通知設備異常。

而發霸本次參展的另一亮點是最新 Farllow Me 旋轉式廣告機，具備無線技術，結合自主研發的雲端後台，可一次綁定直式、橫式雙頻道，把直式螢幕手動旋轉成橫式後，即可切換成不同展示資訊。

Farllow Me 甫推出，已獲得市場高度詢問，發霸預計於 10 月進駐特力屋門市銷售。

發霸總經理曾敬任說，對於業主和想加盟者而言，可提供的服務方案極為彈性多元，售價即買斷價，產品皆保固 2 年，另有以年計算的租賃方式。