Arm發布最新報告 指減少AI運算用電至關重要

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-20 17:53

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安謀 (ARM-US) 今 (20) 日發布 2024 年永續經營報告書，執行長 Rene Haas 指出，AI 對醫療保健、生產力、教育及其他領域帶來的社會效益巨大，但運行複雜的 AI 工作負載面臨關鍵挑戰，也就是資料中心所需的巨量電力，在氣候危機下，尋找減少 AI 用電的方法對實現社會承諾的利益至關重要。

Rene Haas 說，Arm 創立始於 12 位架構設計師，當時他們懷抱創造更高效計算的願景，30 多年後的今天，這一願景已實現，Arm 成為全球最廣泛使用的計算平台。基於 Arm 技術的產品囊括雲端計算到邊緣計算，再到電動車與客製化醫療。

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此外，市場人工智慧 (AI) 驅動下，對 Armv9 的需求不斷增加，意味公司獨特的性能和效率組合受到重視，而有今天的成功是來自於超過 30 年的創新、夥伴關係和責任感，預期未來十年的變化速度將是指數級，AI 時代下的計算能力與需求將加速增長。

展望未來，Arm 將不斷成長和演變，迎接新的挑戰，公司也正進行創新投資，並努力擴展以滿足全球對計算的需求。隨著快速加速的時代來臨，負責任地行事、考慮對人類和地球的影響，並為善而改變，將始終是公司決策的核心。

Rene Haas 坦言，如何擁抱 AI 帶來的變革性影響，對公司業務的可持續性變得越來越重要。許多關於醫療保健、生產力、教育及其他領域的潛在社會效益超出公司想像。但運行複雜的 AI 工作負載面臨關鍵挑戰，也就是數據中心所需的巨量電力，以推動這項突破性技術。因此在氣候危機的背景下，尋找減少 AI 用電需求的方法對於實現社會突破和實現其承諾的利益至關重要。

Arm 作為一家以降低智慧型手機功耗方案而聞名的公司，有能力迎接這一挑戰，公司最新的技術已經允許產業重新思考晶片設計，以滿足 AI 的需求。