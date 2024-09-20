工總白皮書提建議 徵收碳費同步實施台版CBAM

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-20 16:34

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全國工業總會今 (20) 日發表 2024 年工總白皮書，提出多項關鍵策略以強化台灣產業，其中，工總也針對近日產業界討論度極高的碳費提出建議，指出徵收碳費的同時，應同步實施台版 CBAM(碳邊境管制)。

工總建議，碳費制度應提高至行政院層級進行跨部會協商，尤其應與產業進行充分溝通，未取得共識前，不應倉促上路，且碳費徵收需考量產業跨國公平競爭與實務可行性，並制定完整的配套措施。

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另外，為避免內需產業產品與國外進口產品的不平等競爭，工總呼籲徵收碳費時，應同步實施台版 CBAM。

除碳費徵收外，工總也指出，政府應強化電力、水力體系的韌性，近期賴政府宣布將加速完成「台電強韌電網計畫」，目標提前 4 年完成，預計 2028 年優先完成關鍵區域及民生相關關鍵工程，工總盼各項計畫與工程如期完成。

此外，產業界也期盼政府從實務面及制度面打好產業 AI 化的基礎。對此工總表示，實務面應強化輔導，協助產業落實數位轉型、導入 AI 應用；制度面則審慎制定《人工智慧基本法》，為 AI 技術日後發展及應用保留監管彈性。