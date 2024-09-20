工商協進會攜手日本東經連簽署MOU 強化雙方產業合作

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-20 19:00

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工商協進會今 (20) 日與日本東北經濟連合會 (東經連) 簽署 MOU，由工商協進會理事長吳東亮，以及東經連會長增子次郎共同簽署，期望透過雙方簽署 MOU，加強雙方產業合作一同搶商機，以提升台日在區域經濟上的地位。

吳東亮致詞時指出，東經連為日本東北 7 縣最具代表性的工商團體，近年積極發展再生能源，在日本海的海上風力發電經驗豐富，可與台灣的風電產業相互分享，且豐富的觀光與農漁產資源也可共同合作。

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此外，日本東北地區的電子零件裝置及半導體製造設備等製造業出口約占全日本的 20%，除九州之外，東北地區在半導體產業是最令人關注的地區，相信在相關產業上雙方合作潛力無窮。

此次增子次郎率領東北地區企業一行 16 人來台訪問，團員橫跨電力、金融、建築、食品、百貨、媒體等產業。