蘋果i16高階機型首在印生產！專家示警陸供應鏈：零組件雖靠中國 但良率僅低10%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-10 08:59

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蘋果 (AAPL-US) 在台灣時間今 (10) 日凌晨正式發表新一代 iPhone 16，一如市場預期配備 AI 功能，但其中文功能則要等到明年，新機也在中國受到廣泛關注，其中一個原因便是 i16 是中國還印度製造。

在供應鏈多元化戰略指引下，蘋果近年帶領一群供應鏈在全球建廠，在中國以外佈局最廣的就是印度和越南。根據內部人士消息，目前中國負責生產本地市場所需的蘋果產品，越南生產除 iPhone 外的其他產品，印度則主要生產面向全球市場的 iPhone 系列。

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根據供應鏈消息，印度工廠去年共組裝 3 千萬支 iPhone，今年上半年產能進一步提升至 1800 萬支，這些設備除供應印度外，還出口到美國等海外市場。蘋果今年不僅在印度增加 iPhone 16 系列的產能，且高階的 iPhone16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 也首次在印度組裝生產，這代表蘋果在弱化中國製造對於全球的輻射作用。

根據供應鏈人士說法，中國工廠在蘋果全球產能中的佔比可能逐漸下降，最終將下滑至 40% 左右，同時扶持越南和印度，尤其是扶持印度產業鏈發展及協助印度進入全球市場。

至於良率問題，根據中印越電子 (手機) 企業協會秘書長楊述成的說法，受工人效率、技術設備成熟度和供應鏈完善程度等因素的影響，印度工廠良率與中越工廠相比有 10% 左右的差距，但整體情況仍在蘋果的可控範圍內。

另據鄭州富士康的數據，其蘋果手機良率在 98% 以上，因此印度製造 iPhone 良率應在 85% 左右。這是目前關於印度版 iPhone 良率問題較為客觀和真實的數據了，印度 iPhone 良率提升，富士康則起到不可替代的作用。

公開數據顯示，截至 2024 年 3 月，富士康負責組裝近 67% 的印度版 iPhone，和碩約 17%，剩下的 iPhone 產量則由緯創賣給塔塔集團的工廠生產，但最新也傳出塔塔集團正在投入巨資新建一座號稱全球第二大的蘋果產品組裝工廠，據說最快本月開始運行，可容納 5 萬名員工，將成為印度最大的 iPhone 組裝廠。

也就是說，目前蘋果在印度的產能還在繼續快速放大，這意味著印度不僅成為僅此於中國的蘋果產品製造中心，更重要的是隨著產能的擴大，印度手機供應鏈也在快速成長、壯大。此外，三星也在印度進行佈局，中國品牌小米、OPPO 和 vivo 也在印度逐步推進中高端機型的本土化生產。

因此，在蘋果、三星及中國手機廠商合力之下，印度手機產業及電子產業正在成形，產業鏈正從低階逐步向中、高階，如此是否將對中國電子產業及中國製造形成挑戰和威脅呢？

答案是，目前印度工廠依然無法擺脫中國電子產業鏈，尤其是關鍵電子零部件大部分依賴中國進口。雖然印度組裝產業得到一定程度的發展，但主要零組件主要依賴外部進口，尤其是中國，比如 PCB 印刷電路板、積體電路、高級顯示螢幕和鏡頭模組等主要都從中國進口，畢竟這些零組件目前印度都沒有成熟的製造基地。