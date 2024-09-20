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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為62元

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.66元下修至1.52元，其中最高估值2.64元，最低估值0.53元，預估目標價為62元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.64(2.64)3.123.6
最低值0.53(0.53)1.263.34
平均值1.65(1.75)2.133.47
中位數1.52(1.66)1.983.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值701,615,000776,139,000670,856,000
最低值631,826,440604,201,120626,861,940
平均值674,073,110684,391,030648,858,970
中位數681,425,500678,612,000648,858,970

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.31.515.190.78
營業收入
(單位：新台幣千元)		712,576,194848,048,496620,062,326415,281,764

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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美元/台幣31.916-0.05%

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