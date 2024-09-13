〈台股開盤〉漲逾百點月線前徘徊 電子暫熄火傳產接棒

台股今 (13) 日開盤延續昨日多頭氣勢，上漲 101.11 點，以 21754.36 點開出，不過，向上逼近月線壓力，加上短線獲利賣壓湧現，早盤漲幅收斂、開高走低，全日成交估量不到 2600 億元，量能不出為台股上攻略添隱憂。