〈台股開盤〉漲逾百點月線前徘徊 電子暫熄火傳產接棒
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-13 09:42
台股今 (13) 日開盤延續昨日多頭氣勢，上漲 101.11 點，以 21754.36 點開出，不過，向上逼近月線壓力，加上短線獲利賣壓湧現，早盤漲幅收斂、開高走低，全日成交估量不到 2600 億元，量能不出為台股上攻略添隱憂。
台積電今日開盤 955 元，上漲 15 元或 1.6%，不過，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW) 等大型電子指標早盤均開高走低翻黑，拖累指數表現。
傳產族群表態，颶風弗朗辛 (Francine) 導致美國墨西哥灣石油和天然氣生產中斷，推升油價走高，台塑四寶今日連袂走強，台塑化 (6505-TW) 漲逾 3%、台塑 (1101-TW)、台化 (1103-TW)、南亞 (1303-TW) 等漲 2%。
另外，億豐 (8464-TW)、大同 (2371-TW) 也都漲逾 3%，儒鴻 (1476-TW)、中鋼 (2202-TW)、潤泰新 (9945-TW)、正新 (2105-TW) 等傳產指標今日均走強。
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