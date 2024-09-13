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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.8%，總成交額1.29億

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 09:34


台股今日油電燃氣業類股表現強勁，13日09:34相關指數上漲2.8%，總成交額1.29億元，大盤占比0.19%。

該產業上漲家數7、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股台塑化(6505-TW)13日09:34股價上漲1.6元，報50.3元，漲幅3.29%。

油電燃氣近5日下跌2.52%，集中市場加權指數上漲2.2%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -2.52% +2.2%
近一月 -19.84% -0.55%
近三月 -23.43% -1.79%
近六月 -28.34% +8.73%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21704.780.24%
台塑化50.84.31%

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