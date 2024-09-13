盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.8%，總成交額1.29億
鉅亨網新聞中心 2024-09-13 09:34
台股今日油電燃氣業類股表現強勁，13日09:34相關指數上漲2.8%，總成交額1.29億元，大盤占比0.19%。
該產業上漲家數7、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股台塑化(6505-TW)13日09:34股價上漲1.6元，報50.3元，漲幅3.29%。
油電燃氣近5日下跌2.52%，集中市場加權指數上漲2.2%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.52%
|+2.2%
|近一月
|-19.84%
|-0.55%
|近三月
|-23.43%
|-1.79%
|近六月
|-28.34%
|+8.73%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 聯昌(2431)大漲7.29%，報13.25元
- 盤中速報 - 新復興(4909)大漲7.22%，報148.5元
- 盤中速報 - 雷笛克光學(5230)股價拉至漲停，漲停價35.95元，成交9,519張
- 盤中速報 - 矽瑪(3511)大漲7.16%，報31.45元
上一篇
下一篇