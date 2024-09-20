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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至8.24元，預估目標價為135元

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 16:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中磊(5388-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.31元下修至8.24元，其中最高估值8.84元，最低估值8.02元，預估目標價為135元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值8.84(13.38)10.4
最低值8.02(8.02)9.11
平均值8.27(8.85)9.47
中位數8.24(8.31)9.29

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值62,130,00070,071,000
最低值59,356,00064,545,000
平均值60,279,57067,497,000
中位數60,178,00068,004,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.177.573.443.66
營業收入
(單位：新台幣千元)		62,584,49364,573,72043,899,50836,096,281

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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