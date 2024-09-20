鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至8.24元，預估目標價為135元
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 16:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中磊(5388-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.31元下修至8.24元，其中最高估值8.84元，最低估值8.02元，預估目標價為135元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|8.84(13.38)
|10.4
|最低值
|8.02(8.02)
|9.11
|平均值
|8.27(8.85)
|9.47
|中位數
|8.24(8.31)
|9.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|62,130,000
|70,071,000
|最低值
|59,356,000
|64,545,000
|平均值
|60,279,570
|67,497,000
|中位數
|60,178,000
|68,004,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.17
|7.57
|3.44
|3.66
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|62,584,493
|64,573,720
|43,899,508
|36,096,281
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 中磊(5388)大跌8.11%，報102元
- 盤中速報 - 中磊(5388)大跌7.01%，報99.5元
- 〈焦點股〉中磊8月營收年月雙減 開盤跳空下殺跌逾7%
- iPhone 16首搭WiFi 7 加速網通設備升級潮 3台廠可望直接受惠
上一篇
下一篇