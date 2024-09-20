search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至55.44元，預估目標價為2000元

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由57.14元下修至55.44元，其中最高估值57.9元，最低估值51.43元，預估目標價為2000元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值57.9(59.92)80.86104.73
最低值51.43(51.43)68.8989.31
平均值55.53(56.28)73.9396.62
中位數55.44(57.14)72.2996.22

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,926,19011,294,55015,781,450
最低值8,108,0009,874,00012,552,260
平均值8,488,71010,660,73013,652,630
中位數8,540,00010,900,44013,138,400

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS32.1937.8646.2344.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,401,2675,248,3296,009,0126,987,470

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
祥碩15505.08%
美元/台幣31.932-0.03%

延伸閱讀


Empty