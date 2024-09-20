違反法院禁令 巴西按日開罰X平台近100萬美元 Starlink連坐！

鉅亨網編譯許家華 2024-09-20 09:14

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巴西最高法院周四 (19 日) 表示，馬斯克 (Elon Musk) 旗下社交平台 X 在巴西因涉嫌逃避當地服務禁令，將按日開罰 500 萬 BAL (巴西幣，約 92 萬美元)。

此外，巴西最高法院表示，將繼續對 Starlink (星鏈) 施加「連帶責任」。Starlink 是馬斯克的航空航天公司 SpaceX 所提供的衛星網路服務。

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巴西先前從 X 和 Starlink 在該國金融機構的帳戶中提取了對 X 徵收的罰款。新的罰款將於 9 月 19 日開始實施，法院將根據先前下令封鎖 X 之後，X「不遵守天數」計算罰款總額。

巴西最高法院大法官 Alexandre de Moraes 於 8 月底下令暫停 X 在巴西的服務，9 月初，一個法官小組維持該禁令。法院認定，在馬斯克的領導下，X 違反了巴西法律，該法律要求社群媒體公司必須在巴西指定法定代表，並刪除仇恨言論和其他被認為對民主制度有害的內容。然而，X 不僅未能遵守，還未能暫停涉嫌參與人肉搜索聯邦官員的帳戶。

上有政策 下有對策

巴西的網路與電信供應商協會 Abrint 周三（9/18）指出，X 平台遭法院下令封鎖後，連夜更新其架構，同時自動更新使用者手機上的程式，透過將 X 的 IP 連至 Cloudflare 的服務繞過巴西的禁令。

先前巴西的電信及 ISP 業者之所以能夠封鎖 X，是因為 X 使用特定的 IP 位址，業者只要封鎖 IP 就好，但在 X 改用了 Cloudflare 服務之後，新系統使用持續變更的動態 IP，而且當中的許多 IP 還與不同的合法服務共享，包括銀行及大型網路平臺在內，使得巴西業者無法在不影響其它服務的前提下封鎖 X。

X 公司發言人周三表示：「X 在巴西遭關閉後，我們的團隊就無法再連上為拉丁美洲提供服務的基礎設施。為了繼續為用戶提供最佳服務，我們更換了網路供應商。」據 Data Reportal 稱，在暫停之前，X 在巴西估計有 2200 萬用戶。

馬斯克幾個月來一直在猛烈抨擊 Alexandre de Moraes 的作法，將其稱為「惡棍」、哈利波特中的「佛地魔」等，且無視法院禁令，依然故我，多次呼籲彈劾 Alexandre de Moraes。

儘管馬斯克將自己標榜為言論自由絕對主義者，但 X 卻默許接受政府要求刪除印度、土耳其和匈牙利等國家的個人資料和貼文之作法。