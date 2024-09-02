巴西最高法院下令全境封鎖X 這個平台一夜爆火

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-02 07:35

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巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）上周五 （30 日） 下令，全境內封鎖美國富豪馬斯克旗下社群平台 X（前身為 Twitter），結果另一個社群平台 Bluesky 一夜爆火，用戶數量激增。

巴西最高法院上周三要求馬斯克在 24 小時內為 X 任命一名新的巴西法定代表人，否則將暫停 X 平台的服務。由於 X 未遵守命令，巴西最高法院在上周五下令封殺 X。

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莫瑞斯還下令，如果巴西的個人或企業在 X 封鎖期間使用虛擬專用網路 （VPN） 等管道訪問 X，將面臨每日 5 萬雷亞爾（新台幣 28.6 萬元）的罰款。

巴西最高法院下令全境封鎖 X，顯然 Bluesky 是受惠者之一。

據《The Verge》報導，Bluesky 上周五表示，「活躍度創歷史新高」，過去兩天新增用戶 50 萬。



目前 Bluesky 在巴西 iPhone 免費應用程式（App）排行榜上排名第一，略高於排名第二的 Threads。

Bluesky 執行長格雷伯說：「巴西幹得好，你們做出了正確的選擇。」