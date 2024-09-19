央行打房最嚴信用管制明生效 賴正鎰：難道要把房地產業打趴在地
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-19 18:45
針對央行祭出對住宅市場史上最嚴格信用管制，召開理監事會議決定祭出第七波信用管制，大幅縮減貸款成數並將實施地區擴及全台，商總榮譽理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰認為，央行一向走自己的路，不會馬上跟進美國降息，但萬萬沒想到在上個月的限貸令後，今天修正不動產抵押貸款業務規定，「真的是打太大力了，難道要把房地產業打趴在地？」
賴正鎰強調，最近各家銀行都自主根據銀行法 72-2 條搬出限貸令，提高貸款難度，央行其實不用再這麼用力打房，如果因為這樣衍生爆量的違約，也可能會引發金融風波，相信這也是央行跟政府都不樂於見到的，打房讓房地產熄火，屆時還要花力氣救房市，恐怕付出的代價更高，希望央行能三思。
台灣央行決定祭出第七波信用管制措施，明天生效，賴正鎰指出，這樣做會讓銀行金融業跟開發商建商無所適從，必定會產生很多合約糾紛，建議央行應該要訂出日出條款，讓已簽約的客戶不溯及既往。
賴正鎰指出，買第一戶房屋貸款不得有寬限期，難道銀行要臨時跟貸款戶改借貸合約嗎？至於自然人第二戶購屋貸款最高成數，已經從六都的七成，變成了七都僅剩六成，現在又要降為五成，且全台適用，他已經聽到換屋族正在哀號，已經簽約要買新房準備換屋的人，是要怎麼辦？若拿不出更多的現金自備款，難道要叫他們去跟建商解約？違約金誰要出？
賴正鎰指出，至於公司法人購置高價住宅貸款及第三戶購屋貸款，以及建商餘屋貸款的最高成數從四成降為三成，小型建商將會無法生存，恐怕短期內周轉不過來的公司，恐怕面臨倒閉危機。
賴正鎰指出，有高成數貸款的建商在購置土地上也會縮手，甚至停止購入土地，現在就是地主都漫天要價，開高價讓建商搶購，政府這樣大力打房下，他預估地價將緩和，回到正常價格。像台中市今天標售 13 期土地，結果標脫率僅有 23%，就是外界預期央行今天會有所打房政策，所以都相當保守。
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