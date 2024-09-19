政院拍板！鼓勵藝文與競技發展 修法授權地方可停徵娛樂稅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-19 18:39

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為鼓勵國人參與藝文活動及競技比賽，並兼顧各地方政府財政自主，行政院今（19）日第 3921 次院會討論通過「娛樂稅法」部分條文修正草案，授權地方政府得停徵藝文活動與競技比賽課稅項目之娛樂稅，及調降部分課稅項目之法定稅率上限。

行政院長卓榮泰表示，為鼓勵國人參與藝文活動及競技比賽，並兼顧各地方政府財政自主，財政部與各地方政府研商獲致共識，推動修法授權地方政府得視產業發展、政策需要及財政狀況，停徵藝文活動及競技比賽課稅項目之娛樂稅；並參酌現行地方政府規定之徵收率，調降部分課稅項目之法定稅率上限。本案送請立法院審議後，請財政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

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財政部說明，112 年娛樂稅稅收為新臺幣 18.9 億元，依財政收支劃分法第 12 條規定，娛樂稅為直轄市及縣（市）稅，縣應以在鄉（鎮、市）徵起娛樂稅之收入全部給該鄉（鎮、市），以支應地方各項建設及公共服務，為地方政府重要財源。

財政部指出，衡量經濟社會環境變遷及娛樂行為變化，兼顧地方政府發展藝文活動及競技比賽以帶動經濟發展需要，且保留地方政府財政自主空間，故參酌外界及地方政府意見，擬具「娛樂稅法」部分條文修正草案，修正重點如下：

一、增訂授權地方政府得視產業發展需要、特定政策目的及衡酌財政狀況，停徵藝文活動及競技比賽課稅項目之娛樂稅。

二、現行以財政部核釋其他提供娛樂設施供人娛樂應課徵娛樂稅之課稅項目，修正為以財政部公告方式辦理。

三、參酌現行地方政府規定之徵收率，調降部分課稅項目之法定稅率上限。

四、配合地方制度法規定用詞，將徵收率及徵收細則報請財政部「核備」修正為「備查」。