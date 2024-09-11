〈稅收統計〉台股8月上沖下洗 證交稅實徵257億元連16紅 創歷年同期新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-11 19:53

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台股大盤 8 月歷經上沖下洗的高盤震盪，但證交稅不減反增。財政部今（11）日公布最新稅收統計反映，台股 8 月依然交易熱絡，證交稅單月實徵 257 億元，年增 16.3%，寫下連 16 紅，並創下歷年同月新高，帶動 1 至 8 月證交稅實徵淨額達 2,003 億元，較去年同期成長 55.3%，也是歷年同期新高。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，8 月台股日均成交值為 4,721 億元，為近半年來首次低於 5,000 億元，受到日均成交值下降影響，8 月證交稅實徵 257 億元，與 7 月相比減少 58 億元，月減 18.5%，但仍為歷年同月新高，年增 16.3%，為連續 16 個月雙位數正成長；累計今年 1 至 8 月證交稅實徵淨額 2003 億元，較去年同期成長 55.3%，也是歷年同期新高。

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劉訓蓉指出，台股 8 月上旬受美股重挫拖累，先向下暴衝崩盤，曾在兩天內跌掉 2811 點，之後國際盤勢回穩，拉動台股跌深反彈，在前 5 個交易日寫下最大跌幅跟漲幅。後因美國就業數據連續報喜、通膨放緩，減輕市場對經濟的擔憂，激勵台股上漲，月底指數收在 22,268 點，較 7 月小漲 66 點。

劉訓蓉說明，反映在集中市場日均成交值，上半月股市波動劇烈，交易量放大，日均成交值 5,128 億元； 8 月下半市場轉趨觀望，股市震盪量縮，日均成交值掉到僅 4,308 億元。

稅收統計 1 至 8 月實徵淨額 2 兆 5219 億元，較去年同期增加 2.6%。累計前 8 月實徵淨額占累計分配預算數 109.5%，占全年預算數 78%。