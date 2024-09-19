賴正鎰：美Fed降息將刺激經濟 台灣央行貼放利率應會連兩凍
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-19 12:14
全球關注美國降息動向，全國商總榮譽理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (19) 日指出，美國聯準會在 2023 年下半年景氣好轉的情況下，連八凍沒有升息，這次是首度宣布降息二碼並開啟降息周期，預估美國若陸續降息，全球資金將加速回流各國。
對於台灣央行的動作，賴正鎰預估央行為了穩定匯率，或許會採取市場干預或政策工具，避免新台幣過度升值，維持出口競爭力。對於台灣央行今天下午召開理監事會議，他預估應該還是會連兩凍，不升也不降，走自己的路，繼續讓房市降溫，但可能會繼續調升存準率來緊縮市場資金。
賴正鎰說，台灣央行為了讓房市繼續降溫，預估應會按兵不動，貼放利率將「連兩凍」，但此舉將使美元貶值，台幣等亞洲貨幣趨強，若美元匯率回漲至 29-30 元，台灣央行應會設法穩定匯率，避免影響台灣出口競爭力。
賴正鎰指出，過去新冠疫情三年多，美國不斷升息 11 次，導致外資回流美國，美國一年多來，靠著升息抑制通貨膨脹的失控，但升息的同時，因為借貸利率高漲，較高的融資成本，也降低了主力廠商的投資意願。
賴正鎰指出，美國此番宣布降息，這將對全球經濟、股匯市以及房地產市場都會產生連動效應，美國此次的降息，意味著寬鬆貨幣政策，有助於降低資金借貸成本，鼓勵企業投資和消費者消費，進一步刺激經濟增長，但相對的也可能會增加全球通貨膨脹壓力，但後續影響應該不會太大。
他認為，一般而言，美國降息會降低美元收益率，使美元對其他貨幣貶值，這會使美國出口產品更具競爭力，進口產品成本上升；相對之下，美元貶值會導致其他國家貨幣升值，特別是與美元掛鉤的貨幣體系，例如台幣與日幣等亞洲貨幣升值，這對出口為導向的台灣，恐造成不利影響，因升值會削弱出口競爭力。
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