賴正鎰：美Fed降息將刺激經濟 台灣央行貼放利率應會連兩凍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-19 12:14

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全球關注美國降息動向，全國商總榮譽理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (19) 日指出，美國聯準會在 2023 年下半年景氣好轉的情況下，連八凍沒有升息，這次是首度宣布降息二碼並開啟降息周期，預估美國若陸續降息，全球資金將加速回流各國。

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賴正鎰指出，過去新冠疫情三年多，美國不斷升息 11 次，導致外資回流美國，美國一年多來，靠著升息抑制通貨膨脹的失控，但升息的同時，因為借貸利率高漲，較高的融資成本，也降低了主力廠商的投資意願。

賴正鎰指出，美國此番宣布降息，這將對全球經濟、股匯市以及房地產市場都會產生連動效應，美國此次的降息，意味著寬鬆貨幣政策，有助於降低資金借貸成本，鼓勵企業投資和消費者消費，進一步刺激經濟增長，但相對的也可能會增加全球通貨膨脹壓力，但後續影響應該不會太大。