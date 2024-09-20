真主黨爆炸案的BB Call從哪來？ 郭智輝背書：不是台灣生產的

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-20 12:53

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黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器 (BB Call) 日前發生爆炸造成嚴重死傷。因媒體報導這款呼叫器製造商「金阿波羅」來自台灣，讓台灣因此成為備受國際關注，經濟部長郭智輝亦成為今日許多外媒追問的對象，郭智輝今 (20) 日表示，肯定台灣生產的 BB Call 不會爆炸。

行政院長卓榮泰今日上午率閣員赴立法院進行施政報告，經濟部長郭智輝陪同並備質詢，媒體聯訪詢問黎巴嫩爆炸的呼叫器是否有台灣生產的零組件，郭智輝表示，據經濟部了解，這家廠商生產 BB Call 的零組件不會爆炸，已掌握這 2 年出口 26 萬套 BBCall，都是到歐美國家，也從未聽聞有爆炸情事。所以，他可以很肯定的講台灣生產的 BBCall 不會爆炸。

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外媒進一步追問，BB Call 裡面有無台灣生產的零組件會導致爆炸，郭智輝說，BB Call 零組件主要是 IC、電池，並不會產生爆炸。針對這些零組件是否為台灣生產，郭智輝強調，可以肯定的講，不是台灣生產，但目前已交由司法介入調查，經濟部是行政機構，會完全配合司法的調查及提供相關資料。