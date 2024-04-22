〈財委會質詢〉財部：娛樂稅是地方主要財源 可調整但堅不廢止

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-22 14:11

立法院財政委員會今（22）日上午審查《娛樂稅》法修正草案，不同黨籍立委紛紛表態支持廢止，財政部長莊翠雲則不改捍衛態度，強調娛樂稅是地方的重要財源，且目前無替代財源，不宜廢止，但各地方可調整稅目或調降稅率。因修正案今經二審仍無結論，國民黨立委羅明才擔任召委，宣佈修正案將擇期再議。

立法院財委會上午審查「娛樂稅法第 2 條及第 5 條」條文修正草案及「廢止娛樂稅法」等 6 案，已於 4 月 11 日進行初審。

立委王世堅表示，娛樂稅已不合時宜，以往是奢侈稅，但如今所課的藝文消費已不是高單價的消費，且一年僅佔 16 億至 18 億元的娛樂稅，分攤到全國 22 縣市，各縣市每年課徵不及 1 億，為了一年幾千萬的稅額，卻要耗費大量的人力物力來，非常不經濟，且財政部強調目前尚無替代稅源，他認為是在「以拖待變」。

莊翠雲指出，娛樂稅是地方政府的重要財源，不宜廢止。根據《財政收支劃分法》，娛樂稅是屬於直轄市及縣市稅，支應地方各項建設及公共服務。以 112 年度的娛樂稅收約為 18.9 億元，其中高爾夫球場稅收占約 4.2 億元，藝文活動及各項競技比賽稅收約 2..5 億元，其它娛樂設施約 12 億元，是鄉鎮市重要財源。