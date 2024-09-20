擴大投資台灣 永信藥品斥資15億在台中打造智慧化藥廠

永信藥品工業為國內首家通過國際 PIC/S GMP 製藥標準認證之藥廠，繼 110 年申請根留方案後，決定於臺中市大甲區投資建廠，設置生產控管中心與採購智慧化設備，即時進行製程監控，確保藥品品質與安全。新廠將安裝太陽能發電設施，採用低排碳設備與積極回收用水及廢棄物，降低能源耗用。本案預計投資金額約 15 億元，可新增 42 名本國就業機會。



長寅科技 (MedServ) 是臺灣首家專門提供醫療植入物機械性能檢測服務的第三方公正驗證機構，協助國內外醫療產業完成製造及上市許可證申請。此外，並與醫療機構合作推廣低碳醫療，制定智慧化減碳策略，計劃在嘉義馬稠後產業園區興建智慧醫療製造工廠，並設立全方位醫材實驗室，提升研發、測試、製造、法規輔導及銷售的綜合能力。本次投資金額約為 1 億元，預計創造 30 個本地就業機會。



宏棋精密科技為被動元件專用自動化設備製造商，主要產品為前段製程設備，尤以捲式印刷機與熱水均壓機在業界享有盛譽。公司多項產品已獲得專利認證，並且除被動元件及傳感器產業外，也積極投入其他產業的自動化設備研發，提供客製化生產服務。鑑於未來電動車、AI、網通等新興產業的快速發展，預期將帶動被動元件需求大幅成長，宏棋決定在桃園市楊梅區建設新廠擴大產能，並引進智慧化設備與輔助軟體，配備太陽能發電系統及智慧電表，以節約能源並減少對環境的影響。本次投資金額約 2 億元，預計將新增 9 個本地就業機會。



連瑜鏈條有限公司專注於製造工具機刀庫用鏈條、周邊配件以及自動化配件套件等產品，銷售範圍遍及日本、韓國、東南亞及歐洲等市場。位於臺中市神岡區的現有廠房空間已不足，故計劃重新設計建廠，同時升級設備並安裝 MES 生產製造系統，以即時掌控生產進度，提高產品良率。新廠區將採用綠建築建材，設置太陽能發電系統，導入碳管理平台，致力於節能減碳。本次投資額約 1.2 億元，將新增 5 個本地就業機會。



宜炅工業在傳動系統製造領域深耕超過 35 年，以自有品牌「IJE」成功打入全球超過 50 個國家的售後維修市場，深受光陽、台灣金蜂及日本知名沙灘車製造商的信賴，更是日本農機製造大廠長達 12 年的傳動軸海外唯一指定供應商。規劃於臺中市烏日區廠區增設產線，將採購智慧化設備搭配聯網系統，提升產品品質與管理效率。另將設置太陽能發電設施與節電裝置，響應節能減碳政策。本案預計投資金額約 0.9 億元，可新增 8 名本國就業機會。