〈台商回流〉企業擴大投資台灣 望隼豪砸50億在苗栗擴廠及設營運總部

投資臺灣事務所今 (16) 日再添 3 家企業擴大投資臺灣，包括臺商回臺方案的望隼科技 ( 4771-TW )，與中小企業方案的一豆實業及 1 家生物科技公司；其中以望隼科技投資 新台幣 50 億元金額最鉅，看好隱形眼鏡市場潛力，將在苗栗縣竹南鎮興建新廠暨企業營運總部，成立 AI 智能化小組。

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繼 108 年申請臺商回臺方案後，為持續因應營運規模擴增，決定在苗栗縣竹南鎮興建新廠暨企業營運總部，將成立 AI 智能化小組，打造專屬智能系統，以精進生產品質與服務。新廠以取得銀級綠建築為目標，擬設置太陽能發電設施與環境管理系統，善盡保護環境的社會責任。本案預計投資金額逾 50 億元，可創造 220 名本國就業機會。



一豆實業 (豆老爺) 為專業豆漿及穀物飲料製造商，已有 19 年豆奶製造經驗，每天將產品由土城工廠配送至新竹、臺中、臺南、高雄等四個轉運倉儲，再由自有冷藏物流車供應至全臺各地早餐店、科技園區、團膳、團購及住宅社區，保持生產製造到物流配送之一貫化作業，確保消費者每天都能收到最新鮮營養的飲品。為擴大產量，一豆實業規劃增聘 25 名本國員工，投資逾 5 億元於桃園市平鎮區興建新廠，將建立智慧供應鏈系統、採購新型節能設備，與設置太陽能發電設施，期望有效提升生產效率同時節約能源。



截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引 1,525 家企業超過 2 兆 3,387 億元投資，預估創造 15 萬 3,258 個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有 314 家企業投資約 1 兆 2,922 億元，創造 8 萬 7,926 個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有 1,020 家企業投資約 4,839 億元，創造 3 萬 7,041 個就業機會，後續尚有 15 家企業排隊待審。