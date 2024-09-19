宏碁Predator League 2025亞太總決賽啟動 選定馬來西亞吉隆坡開打

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-19 14:43

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宏碁 (2353-TW) 今 (19) 日宣布，2025 年 Predator League 亞太區總決賽將首次在馬來西亞吉隆坡舉行，並正式啟動賽事籌備工作，預計於 2025 年 1 月展開，匯聚來自亞太地區 15 個國家和地區的頂尖 Dota 2 和 VALORANT 戰隊，爭奪高達 40 萬美元的總獎金。

除了國際賽事，各參賽地區也將舉行預選賽。台灣地區將舉辦 2024 Predator League 特戰英豪城市盃 X CCCE 城市盃數位科藝電競大賽，優勝隊伍將代表台灣出戰吉隆坡的總決賽。台灣賽區即日起至 9 月 30 日開放報名，預賽訂於 10 月 20 日舉行。

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宏碁表示，選擇吉隆坡作為 2025 年總決賽的舉辦地，反映了對東南亞電競市場的重視，吉隆坡充滿活力，擁有成熟的電競生態系統和熱情的玩家群體，這將為賽事帶來前所未有的熱度。