印尼加速推動電動車普及 將在雅加達等7個主要城市設立電動車中心

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-19 16:56

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東南亞國家印尼正加大推動電動車力道，印尼電動車工業協會 (Periklindo) 主席 Moeldoko 近日在峇厘島舉行的電動車大會上宣佈，印尼電動車中心 (Electric Vehicle Centre of Indonesia) 即將啟動建設，首座中心將先落戶雅加達，隨後逐步擴展至三寶壟、泗水、巴淡、馬卡薩、棉蘭和登巴薩等六個主要城市，形成覆蓋全國的電動車展示與體驗網絡。

Moeldoko 表示，電動車中心不僅是一個產品展示平台，更是集教育、娛樂與互動於一體的綜合性空間。消費者可在該中心近距離接觸並體驗各大知名品牌的最新電動車款，另外中心內還將設立專門的教育區域，透過互動展覽、講座和工作坊等形式，向民眾普及電動車知識，尤其是電池技術、充電設施及環保優勢等方面的內容。

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此外，印尼電動車中心還將打造娛樂空間，吸引年輕人聚集，共同探討電動車行業的未來發展趨勢。

Moeldoko 還強調，電動車中心的建立是印尼電動車產業快速成長的必然產物，也是 Periklindo 積極回應政府政策號召的重要舉措。

印尼近年透過推出一系列法律法規和政策措施，全力支援電動車產業發展。這些政策不僅為電動車製造商提供稅收優惠、研發補貼等激勵措施，還明確要求各部門和地方政府加快推動傳統燃油車向電動車轉型，為擴大電動車市場奠定了堅實基礎。

在稅收優惠方面，印尼政府將電動車和公車的加值稅定為 11%，但為了激勵消費者，政府決定承擔 10% 的增值稅負擔，因此消費者只需為電動車售價支付 1% 的增值稅。這一政策已經延長至今年底，以持續推動電動車的銷售和普及。此外，滿足當地語系要求的純電動車 (BEV) 和燃料電池汽車 (FCEV) 可享受 0% 的奢侈品稅率，消費者的購車成本有望進一步降低。

印尼政府也推出電動車補貼計畫，涵蓋電動機車和「油改電」摩托車的購買，補貼金額為每輛車 7 百萬印尼盾 (約 1.74 萬台幣）。此外，政府還打算向電動車和電動巴士提供補貼，具體金額會根據車型有所不同。

另外，印尼政府和企業加大對充電樁基礎設施的投資，提高建設速度，滿足不斷成長的電動車需求。

印尼政府還制定長遠的發展目標，如將燃油二輪車轉換為電動二輪車的計劃，並設定到 2025 年將 20% 的燃油二輪車轉換為電動二輪車、電動二輪車數量達到 180 萬輛的目標，且擬於 2040 年起在印尼只銷售電動二輪車。