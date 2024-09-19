命懸18A！英特爾獲官方注資35億美元 打造軍用晶片 助美振興半導體

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-19 08:20

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這項新計畫被稱為「Secure Enclave」，旨在為美國軍方生產高端晶片並開發智慧程序，涵蓋多個州，包括亞利桑那州的製造中心。

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英特爾面臨挑戰

儘管獲得新資助，英特爾仍需應對許多挑戰。根據《晶片與科學法案》，今年 3 月英特爾已獲得 85 億美元撥款和 110 億美元貸款，最新的 35 億美元並不包括在內。英特爾正在與美國政府協商激勵措施，涵蓋亞利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州和俄勒岡州的工廠。

歷史教訓與未來展望

在 2000 年代，英特爾曾在 CPU 市場佔據主導地位，但因策略失誤錯失了許多機會。現今，面對競爭激烈的市場，英特爾的代工廠業務 (Foundry) 仍顯疲軟，第二季每股虧損 0.38 美元，營收年減 1%。如果美國希望復興半導體產業，英特爾的復興將是關鍵。

全球擴展與投資計劃受阻

英特爾計劃在德國、馬來西亞等地興建新工廠，但由於成本攀升和勞工短缺，工程進展緩慢。尤其是亞利桑那的建設成本高出預期 4-5 倍，導致工程時間表被推遲。

亞利桑那州的 Fab 52 和 Fab 62 工廠原定於 2024 年完工，但預計將推遲到 2024 年底或 2025 年初才開始運作。

俄亥俄計畫投資 200 億美元，由於市場低迷，美國政府的補貼遲遲沒有發放，計畫面臨的困難還要更大一些。按照原定計畫，俄亥俄廠將於 2025 年開始投產，現在看要到 2026-2027 年才能完工，2027-2028 年才能進入商業營運。

18A 生產線成關鍵

英特爾將其未來寄託於下一代 1.8 奈米的 18A 生產線，這條生產線將整合多項創新技術。如果一切順利，18A 將有望與台積電的技術競爭。然而，建造新工廠需要巨額投資，英特爾還需吸引客戶並繼續設計新晶片。

結論