鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-20 06:30

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在加密貨幣資產仍面臨全球監管博弈之際，美國參議院周三 (18 日) 以 68 票贊成、30 票反對的結果通過《GENIUS 法案》，讓加密貨幣行業迎來重大轉折。

《GENIUS法案》只待眾院通過！穩定幣第一股Circle十天漲600% 領漲加密貨幣賽道

消息一出，市場迅速反應，Circle(CRCL-US) 股價當日大漲近 30%，Coinbase 和 Robinhood 分別飆升 12% 及 4%。

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總部位於美國的金融科技企業 Circle 是穩定幣 USDC 的發行商，其產品與美元 1:1 錨定，廣泛應用於支付、結算及數字美元儲值領域，市佔率僅次於 Tether 的 USDT。

自 6 月 5 日以每股 31 美元發行價登陸那斯達克交易所以來，Circle 股價累計上漲近 6 倍，周三收盤報 199.59 美元。

《GENIUS 法案》將穩定幣界定為「數位現金」，推動其進入主流支付與結算場景，而非侷限於加密資產交易。

Circle 執行長 Jeremy Allaire 在社交平台 X 上稱該法案為「歷史性進展」，強調其將助力美國在穩定幣創新領域佔據主導地位。

儘管法案仍需要眾議院批准及總統簽署，但 Bernstein 分析師 Gautam Chhugani 團隊預期，若今夏立法落實，穩定幣將從加密貨幣生態邁向更廣泛的互聯網金融體系。

不過，市場熱度升溫之際，早期投資者卻開始套現離場。有女股神之稱的伍德旗下方舟投資周二 (17 日) 拋售 30 萬股 Circle 股票，價值約 4470 萬美元，周三再減持 5170 萬美元，兩日合計賣出 64.3 萬股，佔其原本部位的 14%。

相较之下，BlackRock 等機構未顯著減持，Circle 執行長僅打算出售 8% 持股。

業界對產業前景看法分歧。中信證券分析指出，穩定幣市場潛在規模難以精準預測，但存在非線性增長可能。發行端金融科技公司具優勢，托管、交易、理財等使用場景亦具擴張空間，長遠需關注 RWA 衍生的創新商機。