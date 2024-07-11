聯發國際喜迎澳洲百店門市回歸 獲利動能升溫

手搖飲品牌 Sharetea 歇腳亭母公司聯發國際 (2756-TW) 宣布，與澳洲 Sharetea 歇腳亭代理商達成和解，終結為期 3 年的訴訟，125 家 Sharetea 歇腳亭澳洲門市重回台灣聯發國際，使澳洲再度躍升為第二大市場，僅次美國的 160 家門市，而訴訟終結也將可省下龐大的訴訟費，改善獲利。