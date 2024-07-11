聯發國際喜迎澳洲百店門市回歸 獲利動能升溫
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-11 09:46
手搖飲品牌 Sharetea 歇腳亭母公司聯發國際 (2756-TW) 宣布，與澳洲 Sharetea 歇腳亭代理商達成和解，終結為期 3 年的訴訟，125 家 Sharetea 歇腳亭澳洲門市重回台灣聯發國際，使澳洲再度躍升為第二大市場，僅次美國的 160 家門市，而訴訟終結也將可省下龐大的訴訟費，改善獲利。
面對美國通膨壓力、高利率造成展店速度減緩影響，聯發國際上半年合併營收 3.22 億元，年減 13.31%，為加強營運動能，近期發布新品牌「UG 樂己」，先在台灣市場發展，並首度導入 AI 智能茶飲機，藉此大幅節省人力成本，目標一年在台開出 100 家門市，朝 3 年內全球 500 家門市目標前進。
聯發國際看好，一旦國外既有代理商也同步引進 UG 樂己，新品牌將可在國外版圖快速複製，達成複數店加盟模式。
聯發國際強調，後市將以直營和加盟並進，並通過現有通路平台快速拓展至歐美、澳洲、香港、馬來西亞等全球重點市場。
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