機構：歐盟8月汽車銷量創3年新低 純電動車銷量大跌43.9%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-19 17:20

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歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 周四 (19 日) 公布的數據顯示，受德國、法國和義大利等主要市場兩位數降幅的拖累，歐盟 8 月新車銷量下降 18.3%，至 3 年來最低水準。

ACEA 表示，8 月純電動車銷量下降 43.9%，連續第四個月下降，其中歐盟最大的電動車市場德國和法國分別下降 68.8% 和 33.1%。

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歐洲的汽車銷量已遠低於疫情之前的水準，福斯 (Volkswagen) 等汽車製造商警告稱，這一趨勢在可預見的未來可能不會改變。

電動車銷售成長也放緩，部分原因是綠色激勵政策存在分歧，而監管機構則徵收高關稅，試圖將廉價的中國電動車拒之門外。

數據顯示，8 月純電動車和插電式汽車銷量分別下降 43.9% 和 22.3%，混合動力車銷量成長 6.6%，市占率為 31.3%。

歐洲三大汽車製造商福斯、Stellantis 和雷諾的註冊量均較上年同期下降，分別下降 14.8%、29.5% 和 13.9%。電動車製造商特斯拉的銷量下降了 43.2%，中國上汽集團的銷量下降了 27.5%。

近幾個月來，混合動力電動車在歐盟的市場份額有所增加，因為買家認為它們是燃油和全電動之間的一種負擔得起的折衷方案。