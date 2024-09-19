〈焦點股〉AI伺服器需求熱帶動機機殼族群齊揚 晟銘電漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-19 10:47

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AI 伺服器持續熱絡，激勵伺服器機殼族群今 (19) 日紛紛表態齊揚，晟銘電 (3013-TW) 漲勢最為強勁，漲逾半根停板，迎廣 (6117-TW) 與勤誠 (8210-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。

晟銘電早盤以 109.5 元開高走高，盤中最高來到 115.5 元，漲幅約 7%，雖然隨後漲幅稍收斂，但仍漲逾半根停板，截至上午 10 點 10 分，股價暫報 113 元，漲幅 5.12%，站回 5 日線及季線，力拚站回月線，成交量超過 1.5 萬張。

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迎廣早盤則以 90.4 元開高走高，盤中最高漲至 95.1 元，截至上午 10 點 10 分，股價暫報 92.8 元，漲幅約 3%，成交量超過 1000 張；勤誠同樣開高走高，以 275.5 元開出，盤中最高漲至 280 元，截至上午 10 點 10 分，股價暫報 278.5 元，漲幅 2.39%，不過成交量較小，不到 400 張。