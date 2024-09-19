【總經焦點】降息兩碼市場已率先反應？其中1碼是預防性降息？一文掌握FOMC會議重點與未來關注方向

鉅亨研報 2024-09-19 11:44

‌



一、FOMC 快速重點小結

1. 降息兩碼

‌



以 11 票贊成比 1 反對的票數通過決議 FOMC 決議降息 2 碼，政策利率目標區間由 5.25%~5.50% 下調至 4.75%~5.00%，維持每月削減 250 億和 350 億美元的美債和 MBS，共 600 億美元的計劃。

2. FOMC 聲明中對經濟現況描述調整的重點

(a) 就業：新增就業進一步減速

(b) 通膨加速降溫，進一步朝 2% 目標邁進

(c)對通膨回到 2% 更具信心，意外決策 (降息) 側重通膨多於就業

(d) 利率前瞻指引：全心全意支持就業最大化。

3. 最新 SEP 中 Fed 下調短期經濟、(核心) 通膨預估，以及上調失業率

(a) 經濟成長：將 2024 年由 2.1% 下調至 2.0%，2025-2027 年大致維持在 2% 左右。

(b) 就業市場：將今年 2024~2026 年失業率分別上調 0.4、0.2、0.2 個百分點，2027 年失業率為 4.2%，但逐年下降。

(c) 通膨：將今年 2024~2025 年 PCE 分別下調 0.3、0.2 個百分點至 2.3%、2.1%，核心分別下調 0.2、0.1 個百分點至 2.6%、2.2%，維持 2026 上漲 2% 不變

(d) 利率點陣圖：從 144 調整為 442，長期利率上調至接近 3%。

4. 會後記者會上關於貨幣政策的焦點

決策並沒有落後，是一個良好且有力的開局 (a good and strong start)，沒有倉促 (rush) 做出決策，正在重新刻化 (recalibrating)，並沒有透露下次降息幅度。

5 總結

許多鷹派官員 (被視為鷹派的理事 Waller) 或在會議緘默期前曾發表談話個官員 (例如 Williams、Daly 等) 都同意 2 碼降息，與此同時，堅持通膨存在仍有上行風險的 Bowman 投下反對票相比經濟學家共識降息 1 碼，Fed 意外降息 2 碼(Trader wins)，推測 1 碼給正在趨緩的就業(預防性)，另 1 碼給加速降溫的 Fed 的決策路徑思考

近期以商品 + 能源為主的物價快速下行將持續至 1H/25，CPI 在 4Q/24~1H/25 有可能短暫地下降至 2%，為 Fed 加速或大幅降息奠定基礎，連續性的降息是可行的，與此同時相對黏著的核心 PCE 仍在 2% 上方呈現緩降；我們認為 Fed 決策最主要考量的仍是核心 PCE 或服務通膨，加上故 11/6~11/7 以及 12/17~12/18 將各降 1 碼，年內共降息 4 碼；除經濟指標之外，11/5 美國總統大選後，投資人開始評估財政政策對短中期的經濟與通膨提振效果，將會是下一個預期波動的來源。

二、會議決策焦點：意外以 2 碼啟動降息循環，維持縮表既有節奏

Fed 9/18 以 11 票贊成比 1 反對的票數通過決議 FOMC 決議降息 2 碼，政策利率目標區間由 5.25%~5.50% 下調至…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

三、利率點陣圖：從 144 調整為 442，長期利率上調至接近 3%

四、會後記者會

五、貨幣政策