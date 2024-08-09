〈勤誠法說〉終端、ODM客戶需求優於預期 下半年表現可期

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-09 17:18

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機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (9) 日召開法說會，受惠 AI 專案需求強勁，上半年獲利達 63.81 億元，年增 1.95 倍。執行長陳亞男表示，AI 專案出貨順利，且觀察到終端、ODM 客戶需求優於預期，看好下半年營運優於上半年。

陳亞男表示，目前觀察 AI 專案需求熱絡，尤其去年開發的產品今年開始放量，NPI 開發中的產品也順利進行當中，預期未來兩年將逐步貢獻。此外，陳亞男表示，通用型伺服器目前緩步復甦當中，客戶開始拉貨。

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不過陳亞男表示，雖然目前樂觀看下半年營運，但看法仍偏保守，因為外部環境變化巨大，經濟復甦腳步緩慢，特別是地緣政治風險不斷提高，因此將持續密切關注情勢，進行風險管控。

為因應地緣政治變化，以及終端客戶的要求，勤誠也積極布局海外。陳亞男指出，昨 (8) 日於董事會通過馬來西亞投資案，第一步取得土地後，將進一步規劃廠房建置，希望 2026 年可以小批量試產。

勤誠也在北美設立 NCC 打樣、小批量生產，目前也在進行當中，期望未來一兩年相繼完成後，使得勤誠海外布局更加完整。

至於勤誠的樹林新廠，陳亞男則說明，目前裝潢調整當中，預計年底完成，明年開始貢獻。

勤誠第二季營收 36.07 億元，季增 30.1%，年增 43.5%；毛利率 25.3%，季增 0.5 個百分點，年增 1.7 個百分點；營益率 16.2%，季增 0.2 個百分點，年增 2.5 個百分點；稅後純益 4.53 億元，季增 24.1%，年增 81.9%，每股純益 3.77 元。

勤誠累計今年上半年營收 63.81 億元，年增 53.4%；毛利率 25.1%，年增 4.3 個百分點；營益率 16.1%，年增 6.8 個百分點；稅後純益 8.18 億元，年增 1.95 倍，每股純益 6.8 元。