黃金消費迎「雙節」旺季 中國商家備貨量卻減少了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-19 09:30

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在深圳水貝，近日金飾金價已經達到每克人民幣 588 元，一些大賣場的人氣依舊高漲。

據《證券時報》周四（19 日）報導，這些商家都表示，假日人氣還算可以，但相較於去年年底和年初的高峰，還是遜色不少。

「過去在中秋與國慶假期前夕，下游金店都會提前採購大量新款金飾品備貨，但今年的備貨量大幅減少。」有水貝商家表示。

與此同時，在一些金條櫃台前，不斷有消費者前來購買或咨詢回購事宜。有商家表示，很多消費者會根據自己的心理價位，從中長期角度購買投資金條，作為家庭資產配置。

世界黃金協會發布的《2024 年第二季中國黃金市場回顧與趨勢分析》顯示，在金價飆漲和經濟增長放緩的雙重影響下，金飾消費需求降至 2009 年以來同期新低。不過，黃金 ETF 和金條金幣的投資需求創下新高。