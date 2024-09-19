黃金消費迎「雙節」旺季 中國商家備貨量卻減少了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-19 09:30
剛剛過去的中秋節，以及即將到來的十一國慶假期，一直都是中國的黃金消費市場旺季。
近日，隨著國際現貨黃金再創新高，中國的黃金零售價格也快速跟漲。中秋假期期間，在深圳水貝以及多個黃金珠寶品牌店，推出一系列力道較大的促銷活動。
在深圳水貝，近日金飾金價已經達到每克人民幣 588 元，一些大賣場的人氣依舊高漲。
據《證券時報》周四（19 日）報導，這些商家都表示，假日人氣還算可以，但相較於去年年底和年初的高峰，還是遜色不少。
「過去在中秋與國慶假期前夕，下游金店都會提前採購大量新款金飾品備貨，但今年的備貨量大幅減少。」有水貝商家表示。
「現在許多年輕消費者成為黃金零售的主力，但他們購買的金飾克重較輕，受高金價的影響不大。」該水貝商家說。
與此同時，在一些金條櫃台前，不斷有消費者前來購買或咨詢回購事宜。有商家表示，很多消費者會根據自己的心理價位，從中長期角度購買投資金條，作為家庭資產配置。
世界黃金協會發布的《2024 年第二季中國黃金市場回顧與趨勢分析》顯示，在金價飆漲和經濟增長放緩的雙重影響下，金飾消費需求降至 2009 年以來同期新低。不過，黃金 ETF 和金條金幣的投資需求創下新高。
分析人士表示，在央行買盤、地緣政治及美國聯準會（Fed）降息預期帶動下，金價連續刷新歷史新高。展望未來，高盛指出，受美國債務危機、Fed 降息以及避險需求升溫的影響，到明年年初金價有望漲至每英兩 2,700 美元。
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