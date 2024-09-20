華為「三折機」今開賣 郭明錤把今年出貨量預估上修至100萬支

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-20 07:26

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知名消費電子分析師郭明錤周四（19 日）發文稱，他的最新供應鏈調查顯示，由於市場需求熱度較高，他對華為三折螢幕手機 Mate XT 的今年出貨量預測，已經由 50 萬支上調至 100 萬支。

據《科創板日報》報導，華為商城官網的數據顯示，目前 Mate XT 的預購人數已經達到 662.2 萬人。

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不過，郭明錤也強調，儘管他調高 Mate XT 出貨量預估，但投資人仍需注意 Mate XT 周五開賣後市場需求熱度是否能夠延續。他說，過往華為旗艦機型曾有過發售後需求快速降溫的例子。

整體來看，目前全球折疊機的勢頭尚可。Counterpoint Research 最新折疊機出貨報告顯示，第二季全球折疊機市場出貨量較一年前激增 48%。

不過，郭明錤對 2024 年全球折疊機的出貨量預估，從 3,000 萬支下修至 1,500 萬支，他也總結了背後原因：

1）軟體設計難以適配目前的大尺寸螢幕。當前傳統雙折手機展開後，縱橫比例大多為 1：1 或 4：3，軟體適配上存在難點。而 Mate XT 則擁有單螢幕、雙螢幕、三螢幕三種顯示模式，其於三螢幕形態下的螢幕比例約 16：9，接近市場大多數平板參數，因此適配問題相對更容易解決。

2）折疊機的利潤率較低，影響了品牌廠商開發與銷售折疊機的意願。符合行業共識的是，當下折疊機仍然面臨技術難度高、開發成本高等問題。如中國企業廣泛採用的水滴型鉸鏈，能夠有效改善折痕問題，但價格高昂的金屬材料，也提高了鉸鏈製造成本。