房市與內需消費續走疲！高盛砍降陸今年GDP預測值至4.7%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-19 08:37

‌



回顧今年 5 月初，當時中國剛剛公佈第一季實質 GDP 年增 5.3%，高於 5% 左右的成長目標，且在 5 月左右，中國政府宣佈一系列針對房市的寬鬆政策，去庫存化房地產，試圖穩定經濟的最大部分，良好數據和寬鬆的政策措施相結合，讓市場興奮不已。

‌



最新數據顯示，中國出口年增 15%，比之前已經相當高的水準高出五分之一，但房地產數據比高盛預期的還糟糕，高盛原估今年銷售開工量恐年減 10%，但實際上，年減率可能達到 20%，而真正造成影響的是消費，8 月零售額僅年增 2%。

因此，出口表現良好、房地產表現不佳，再加上消費疲軟，高盛認為經濟成長將跟 5% 左右的成長目標相距甚遠。

房市正在下滑，弱於預期的表現確實對收入、薪資和消費者信心產生影響。

此外，中國政府許多政策的溢出效應在無意中對消費產生負面影響，例如許多金融業從業人員被解僱或面臨大幅減薪，這將導致市場情緒低落和消費減少，再加上房地產行業的情況，可能加速了消費疲軟。

中國房市自 2021 年高點開始下滑，今年進入第三年，土地銷售、房屋開工等領先指標恐從峰值下降至少 70%，現在可能已經處於底部，但在總建量、在建建築面積或建築活動等指標顯示房市還未觸底。 因為在建房地產存量僅減少 20% 左右。

房價持續連跌。，恐導致家庭資產負債表惡化，進而導致消費情緒消極，在房價穩定之前，這一傳導機制尚未完全發揮作用，更不用說地方政府傳導機制。

然而，中國地方政府目前失去以往土地財政的支持從而缺乏現金，無法真正平衡支出與收入，同時地方政府又試圖擺脫前幾年積累的債務。這種對實體經濟的負面循環恐需要數年才能發揮作用。

倘若中國經濟放緩確實是由住房和消費推動的，對世界其他地區的影響將會相當直接。中國從澳洲和巴西進口的鐵礦砂將減少，中國消費者從歐洲國家購買的奢侈品也將減少。假如貿易戰是中國經濟放緩的核心原因，高盛全球經濟學家估計，全球經濟成長將放緩，全球通膨將上升，美元將走強。因此，這將對全球經濟和市場產生非常不同的影響。