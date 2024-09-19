美國兩大海外債主齊拋美債 日本持債創9個月新低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-19 09:00

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美國官方數據顯示，兩大海外債主中國和日本，7 月雙雙拋售美國公債，中國持倉開始靠近幾個月前所創的 15 年來低谷，面臨支撐本幣壓力的日本，也繼續減持美債，持倉降至 9 個月來新低。

美國財政部周三（18 日）公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，7 月日本的美國公債持倉較 6 月下降 37 億美元，降至 1.1157 兆美元，總持倉連續第二個月寫下去年 10 月以來新低。

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至此，日本的美債持倉在連續六個月增長後連降四個月，四個月合計減持 738 億美元。

日本自 2019 年 6 月持倉超越中國以來，日本一直是美國公債最大海外持有國。截至今年 7 月，日本最近 12 個月內共八個月減持美債。

TIC 報告顯示，7 月中國的美債持倉較 6 月減少 32 億美元，總持倉 7,765 億美元，在 6 月回升至 5 個月來高點後，又開始向 3 月所創的 2009 年 3 月以來低谷靠近。

從 2022 年 4 月起，中國的美債持倉一直低於 1 兆美元。儘管如此，截至 7 月，中國仍是僅次於日本的第二大美債持有國。今年前 7 個月，中國共 5 個月持倉下降，僅 4 月和 6 月持倉增加。

近幾個月日本和中國的美債持倉都有明顯變動，但緣由各自不同。

日本近幾個月的美債持倉變動，被視為干預匯市壓力下的調整。日本銀行（央行）賬戶的數據顯示，日本政府可能在截至 5 月 3 日一周合計斥資約 9 兆日元入市支撐日元，7 月 11 日和 12 日又可能共投入約 5.6 兆日元。

這種為了穩定日元匯率而採取的干預，需要日本掌握充足彈藥，因此，日本不得不減持美債等美元資產。

今年 6 月，中國的美債持倉意外增加 119 億美元，創半年來最大力度增倉。業界人士認為，主要源於當月美國聯準會（Fed）會議抑制今年降息預期，釋出鷹派信號，創造了抄底美債的機會。