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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.23%，報10.4672元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 02:40


截至台北時間19日02:40，美元/挪威克朗下跌0.13點跌幅達1.23%，暫報10.4672點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.59%
  • 近 1 週：-2.23%
  • 近 3 月：-0.65%
  • 近 6 月：-0.12%
  • 今年以來：+4.63%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.72，本日下跌0.72%
  • 美元/新加坡幣相關性0.59，本日下跌0.59%
  • 美元/泰銖相關性0.55，本日下跌0.81%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.70，本日下跌1.26%
  • 澳元/美元相關性-0.61，本日下跌0.87%
  • 歐元/美元相關性-0.58，本日下跌0.64%

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泰銖/美元0.0299580.00%
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澳元/美元0.67690.10%
歐元/美元1.11190.04%

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