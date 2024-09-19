外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.23%，報10.4672元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 02:40
截至台北時間19日02:40，美元/挪威克朗下跌0.13點跌幅達1.23%，暫報10.4672點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.59%
- 近 1 週：-2.23%
- 近 3 月：-0.65%
- 近 6 月：-0.12%
- 今年以來：+4.63%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.72，本日下跌0.72%
- 美元/新加坡幣相關性0.59，本日下跌0.59%
- 美元/泰銖相關性0.55，本日下跌0.81%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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