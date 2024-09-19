外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.1166元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 02:10
截至台北時間19日02:10，歐元/美元上漲0.0053點漲幅達0.48%，暫報1.1166點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.77%
- 近 1 週：+0.85%
- 近 3 月：+3.57%
- 近 6 月：+2.08%
- 今年以來：+0.62%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日上漲0.48%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日上漲0.38%
- 美元/瑞郎相關性-0.63，本日上漲0.66%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大漲0.97%，報0.007147元
- 外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.23%，報10.4672元
- 外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大漲0.79%，報1.3272元
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.83%，報0.8402元
上一篇
下一篇