search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.97%，報0.6244元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 02:00


截至台北時間19日02:00，紐元/美元上漲0.006點漲幅達0.97%，暫報0.6244點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.18%
  • 近 1 週：+0.59%
  • 近 3 月：+0.91%
  • 近 6 月：+1.71%
  • 今年以來：-2.18%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.78，本日上漲0.71%
  • 英鎊/美元相關性0.66，本日上漲0.74%
  • 歐元/美元相關性0.57，本日上漲0.45%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.72，本日上漲0.31%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.70，本日上漲0.72%
  • 美元/泰銖相關性-0.65，本日上漲0.66%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
紐元/美元0.62150.18%
澳元/美元0.6770.12%
英鎊/美元1.32130.07%
歐元/美元1.1120.04%
泰銖/美元0.0299670.00%

延伸閱讀


Empty